Enkazdan yaralı çıkartılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti

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TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'un performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez, depremde enkaz altında kalmış ve kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan paylaşımda; "Yaşanılan deprem sonrası enkazdan çıkartılarak yoğun bakıma alınan antrenörümüz İbrahim Halil Ölmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan taziye mesajında, "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un atletik performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İbrahim Halil Ölmez'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun" ifadelerine yer verildi.