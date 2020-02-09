Engelli Basketbol takımı kafilesi kaza geçirdi: 13 yaralı

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu 3.Lig C Grubu 11. Haftası’nda Mardin Kızıltepe Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı müsabaka için yola çıkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kafilesini taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Diyarbakır- Mardin karayolu Akres mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve Mardin Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye görevlilerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza üzerine sosyal medya hesabından “Büyükşehir Belediyemiz Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’mızın Mardin deplasmanına giderken kaza geçirdiğini öğrendim. Can kaybının olmaması bizi teselli etti. Yaralanan kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.” mesajını yayınladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun mesajında ise, “Tekerlekli Sandalye Basketbol 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu 3.lig C Grubu 11. Haftası’nda Mardin Kızıltepe Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı müsabaka için yola çıkan ve Mardin’e 10 km kala Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kafilesini taşıyan aracın kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Can kaybının olmadığı kazada yaralılara acil şifalar diler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” ifadelerine yer verildi.

Kafilede 10 sporcu, 4 idareci, 1 şoför olmak üzere 15 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ligin 11. haftada karşılamasında Pazar günü saat 13.00’de Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşı karşıya gelecekti.