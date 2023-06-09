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Engel atlamada şampiyonlar Kemer Country'de belli oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Engel Atlama#Kemer
Engel atlamada şampiyonlar Kemer Countryde belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Türkiye Şampiyonası heyecanı dün yapılan yarışmalarla başladı.

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2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası Yarışmaları dün İstanbul’da Kemer Country Club ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Binicilik Federasyonu’nun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle oldukça önemli bir yıla denk gelen yarışmalar “Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Pro ve Genç Atlar” kategorilerinde düzenlenecek. Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Pro yarışmaları 2 ayak ve bir finalden oluşacak, finaller 11 Haziran Pazar günü, Genç Atlar Şampiyonasının finali ise yarın yapılacak.

Sezonun bu en önemli yarışması sonucunda Türkiye Şampiyonları belli olacak. Tüm katılımcı ve misafirler Şampiyona boyunca yarışma sponsoru LEXUS’un en yeni modeli RX ile birlikte birbirinden özel modellerini de tanıma ve test sürüşü yapma imkanına sahip olacaklar. Şampiyona her gün saat 10.00’da başlayacak ve Medya Sponsoru Radyo D’nin müzikleriyle şölene dönüşecek.

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#Türkiye#Engel Atlama#Kemer

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