Enes Ünal’ın golleri, Getafe’ye ilk galibiyetini getirdi

Haberin Devamı

İspanya La Liga’nın 12’nci haftasında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 31’inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal’ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Espanyol, 38’inci dakikada Sergi Gomez’in golü ile eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 56’ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, takımını 2-1 öne geçirdi. Milli oyuncu 77’nci dakikada yerini Mata’ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe, sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.