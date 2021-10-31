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Enes Ünal’ın golleri, Getafe’ye ilk galibiyetini getirdi

#Enes Ünal#Getafe#La Liga
Enes Ünal’ın golleri, Getafe’ye ilk galibiyetini getirdi

İspanya La Liga’nın 12’nci haftasında Getafe, kendi sahasında Espanyol’u 2-1 mağlup etti. La Liga’da bu sezon ilk galibiyetini alan Getafe’ye 3 puanı getiren golleri milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.

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İspanya La Liga’nın 12’nci haftasında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 31’inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal’ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Espanyol, 38’inci dakikada Sergi Gomez’in golü ile eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 56’ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, takımını 2-1 öne geçirdi. Milli oyuncu 77’nci dakikada yerini Mata’ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe, sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. 

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#Enes Ünal#Getafe#La Liga

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