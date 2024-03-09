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Enes Ünal siftah yaptı, Bournemouth puanı kaptı

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#Premier Lig#Enes Ünal#Bournemouth
Enes Ünal siftah yaptı, Bournemouth puanı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 20:32

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, ligdeki ilk golünü 90+1'de atarak takımına 1 puan kazandırdı.

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İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında Bournemouth, sahasında ağırladığı Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

Sheffield United, 27’nci dakikada Gustavo Hamer ve 64’üncü dakikada Jack Robinson’un attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 74’üncü dakikada Dango Ouattara ile farkı 1’e indirdi. Oyuna 62’nci dakikada giren milli futbolcu Enes Ünal, 90+1’inci dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.

Bu gol Enes Ünal’ın Premier Lig’de attığı ilk gol oldu. Bournemouth bu sonucun ardından puanını 32’ye yükseltirken Sheffield United ise 14 puana ulaştı.

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#Premier Lig#Enes Ünal#Bournemouth

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