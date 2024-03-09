Enes Ünal siftah yaptı, Bournemouth puanı kaptı

Güncelleme Tarihi:
İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında Bournemouth, sahasında ağırladığı Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.
Sheffield United, 27’nci dakikada Gustavo Hamer ve 64’üncü dakikada Jack Robinson’un attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip 74’üncü dakikada Dango Ouattara ile farkı 1’e indirdi. Oyuna 62’nci dakikada giren milli futbolcu Enes Ünal, 90+1’inci dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.
Bu gol Enes Ünal’ın Premier Lig’de attığı ilk gol oldu. Bournemouth bu sonucun ardından puanını 32’ye yükseltirken Sheffield United ise 14 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli oyuncu 🇹🇷 Enes Ünal, ligdeki ilk golünü 90+2'de atarak takımına 1 puan kazandırdı.pic.twitter.com/7XpbE9hvgV
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli oyuncu 🇹🇷 Enes Ünal, ligdeki ilk golünü 90+2'de atarak takımına 1 puan kazandırdı.pic.twitter.com/7XpbE9hvgV—Spor Arena (@sporarena) March9, 2024