Bayern Münih rakibini perişan etti! 9 gollü maçta Sacha Boey...

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Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Mainz'ı 8-1 yendi.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern'in galibiyet gollerini 13, 45+7 ve 70. dakikada Harry Kane, 19 ve 90. dakikada Goretzka, 47. dakikada Müller, 61. dakikada Musiala, 66. dakikada Gnarby kaydetti.

Mainz'ın tek golünü ise 31. dakikada Amiri kaydetti.

KANE 30 GOLE ULAŞTI

Bayern Münih'te İngiliz yıldız Harry Kane, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 30 gole ulaştı.

KİM MİN-JAE 75'TE GİRDİ, SACHA BOEY SÜRE ALMADI

Thomas Tuchel'in ekibinde Kim Min Jae, 75'te oyuna dahil oldu. Sakatlığını atlatan ve maç kadrosuna alınan Sacha Boey, karşılaşmada süre almadı.

BAYERN TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve ikinci sırada yer aldı. Mainz ise 16 puanda kaldı.

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Bir sonraki haftada Bayern Münih, Darmstadt deplasmanına gidecek. Mainz ise evinde Bochum'u konuk edecek.