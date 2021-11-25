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En yüksek "Fenerbahçe kazanır" iddaa oranı Misli.com'da! Olympiakos'ta 4 eksik...

#Misli.Com#İddaa#Olympiakos Fenerbahçe
En yüksek Fenerbahçe kazanır iddaa oranı Misli.comda Olympiakosta 4 eksik...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda gruptan çıkma adına çok kritik öneme sahip maçta Fenerbahçe, Georgios Karaiskakis'te Olympiakos'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

OLYMPIAKOS

Yunanistan Süper Ligi'nde 10 hafta sonunda 26 puanla zirveyi parselleyen Olympiakos, son olarak da geçtiğimiz hafta sonu AEK Atina'yı 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Mathieu Valbuena ve Henry Onyekuru gibi yakından tanıdığımız isimleri kadrosunda bulunduran kırmızı-beyazlılarda uzun süredir sakat olan Konstantinos Fortounis hala iyileşmedi. Bir diğer tanıdık isim Garry Rodrigues liste dışı.

TD Pedro Martins, Michal Karbownik ile Pierre Kunde'nin durumlarının maç saati netleşeceğini açıkladı. Oynamama ihtimalleri yüksek.

Martins ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 4'lü savunma ile maça başlamasının bu maç öncesi hazırlıklarını biraz baltaladığını; "Hangi taktikle sahaya çıkacaklarını kestiremiyoruz. Son maça kadar hep aynı taktik vardı ama son maç değişti..." diyerek özetledi.

Bir kanatta Georgios Masouras mutlaka oynar, diğerinde Onyekuru olabilir. İstanbul'da Tiquinho Soares ilk 11 başlayıp, Youssef El Arabi'yi kenardan getirmişlerdi. AEK Atina karşısında tam tersini yaptılar.

FENERBAHÇE

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Derbi maçta Galatasaray'ı yenip morallenen Fenerbahçe'de ise Mesut Özil, Enner Valencia ve Altay Bayındır sakatlığı; Miguel Crespo ve Serdar Dursun liste dışı oldukları için forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kaçıran Luiz Gustavo maç kadrosunda ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Galatasaray maçına kıyasla Marcel Tisserand yerine Attila Szalai stoperde Min-jae Kim'le partner olabilir. Orta alanda "Sosa, Zajc & Mert Hakan" kolay kolay değişmez.

Hücumda Mesut'un yerine Dimitris Pelkas'ı, İrfan Can Kahveci ve Mergim Berisha'nın yanında izleyebiliriz.

Ciddi bir rotasyon olacaksa da Diego Rossi ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de görebiliriz.

En yüksek Fenerbahçe kazanır iddaa oranı Misli.comda Olympiakosta 4 eksik...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Olympiakos son 13 resmi maçının 10'unu kazandı! (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Fenerbahçe'nin son 8 resmi maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Olympiakos ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 3,55 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 3,76'dan oynayabilirsiniz. "Olympiakos kazanır" tercihi diğerlerinde 1,62 iken Misli.com'da 1,71!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Olympiakos kazanır" oldu!

%23'lük kesim saha ve seyirci avantajıyla Olympiakos'un Fenerbahçe karşısında 3 puan alan taraf olacağını düşünüyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

En yüksek Fenerbahçe kazanır iddaa oranı Misli.comda Olympiakosta 4 eksik...

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın sarı-lacivertli ekipte en unutamadığı 5 anısı...

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