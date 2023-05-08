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En iyiler Kemer Country’de yarıştı

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#Kemer Country#Kemer Country Club Engel Atlama Yarışmaları#Binicilik
En iyiler Kemer Country’de yarıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

İki gün süren Kemer Country Club Engel Atlama Yarışmaları’na 185 binici katıldı.

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Kemer Country Club Engel Atlama Yarışmaları, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country Club’da yapıldı. Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 185 at ve binicileri katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle verildi.

Kemer Country CLUB ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI BiRiNCiLERi

KCC KUPASI 80 CM
Solmazgül Tükek
(Giorgio De Beauty Z)
RADYO D KUPASI 105 CM
Genç, Genç Yetişkin,
Yetişkinler:
Pelin Zent (Camilla)
Yeni Biniciler:
Nazlı Çimen (Staedtebahn’s
Candice Queen)
EPONA CUP 115 CM
Gülara Özcan (Eluna)
KCC 125 CM KUPASI
Hüsnü Dinç (Baloubette)
KCC 140 CM KUPASI
Ahmet Berk Başeğmez
(Corthagos 58)

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#Kemer Country#Kemer Country Club Engel Atlama Yarışmaları#Binicilik

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