En iyiler Kemer Country’de yarıştı

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Kemer Country Club Engel Atlama Yarışmaları, geçtiğimiz hafta sonu Kemer Country Club’da yapıldı. Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 185 at ve binicileri katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle verildi.

Kemer Country CLUB ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI BiRiNCiLERi

KCC KUPASI 80 CM

Solmazgül Tükek

(Giorgio De Beauty Z)

RADYO D KUPASI 105 CM

Genç, Genç Yetişkin,

Yetişkinler:

Pelin Zent (Camilla)

Yeni Biniciler:

Nazlı Çimen (Staedtebahn’s

Candice Queen)

EPONA CUP 115 CM

Gülara Özcan (Eluna)

KCC 125 CM KUPASI

Hüsnü Dinç (Baloubette)

KCC 140 CM KUPASI

Ahmet Berk Başeğmez

(Corthagos 58)