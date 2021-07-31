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Emre Zafer Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emre Zafer Barnes, Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Atletizm alanında mücadele eden Emre Zafer Barnes, kariyeri ile de merak ediliyor. Peki, Emre Zafer Barnes kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Emre Zafer Barnes, 7 Kasım 1988 tarihinde dünyaya gelen Jamaika asıllı Türk atlettir. Kısa mesafelerde koşmaktadır.
Barnes halen, 4x100'deki 37.98'lik derecesiyle (Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev ile birlikte) Türkiye rekorunun sahibidir.