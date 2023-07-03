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Emre Vatansever, WNBA takımı Chicago Sky'ın başantrenörü oldu

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#WNBA#Emre Vatansever#Chicago Sky
Emre Vatansever, WNBA takımı Chicago Skyın başantrenörü oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Emre Vatansever, yardımcı antrenör olarak WNBA’de şampiyonluk yaşadığı Chicago Sky takımının başantrenörlüğüne getirildi.

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Kadınlar NBA Ligi (WNBA) takımlarından Chicago Sky’da başantrenör James Wade’in Toronto Raptors’ta asistan koçluk görevine getirilmesinin ardından koç olarak takıma Emre Vatansever getirildi. Aynı zamanda geçici olarak menajerlik görevini de üstlenen Vatansever WNBA’de başantrenörlük koltuğuna oturan ilk Türk koç oldu. Emre Vatansever, 2021’de de Chicago Sky ile WNBA şampiyonluğu yaşayan tek Türk antrenör olmuştu.

Bu sezona Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden ÇBK Yenişehir Belediyespor’da başlayan ancak aralık ayında görevden ayrılan Vatansever Chicago’ya dönmüştü. Emre Vatansever daha önce Seattle Storm, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Sky 7 galibiyet 10 yenilgi ile 12 takım arasında 8. sırada yer alıyor.

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#WNBA#Emre Vatansever#Chicago Sky

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