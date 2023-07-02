U19 Erkek Basketbol Milli Takımımız dünya üçüncüsü oldu

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FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında ABD'yi 84-70 mağlup eden U19 Erkek Basketbol Milli Takımımız bronz madalya kazandı.

Debrecen Fönix Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 39-33 önde tamamladı. Karşılaşmayı da 84-70 önde bitirmesini bilen Milliler, Dünya üçüncüsü oldu.

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızda Tan Yıldızoğlu 20, Berke Büyüktuncel 19 ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı kaydetti. ABD’de ise Dylan Harper 15 sayıyla oynadı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri’ni yenerek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri’ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri’ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. ”

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U18 KIZ MİLLİ TAKIM FRANSA'YA YENİLDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. maçında karşılaştığı Fransa’ya 66-43’lük skorla yenildi.



18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubundaki 2. maçında Fransa ile karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 30-23'lük üstünlüğüyle tamamlanırken, milliler müsabakadan 66-43'lük skorla mağlup ayrıldı.



Millilerde Işık Su Güven 12 sayı kaydetti. Fransa’da ise Marine Dursus 16, Ines Pitarch-Granel 12, Tea Cleante 10 sayıyla oynadı.



18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, grubundaki 3. maçında yarın saat 19.00’da Macaristan ile karşılaşacak.