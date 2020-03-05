Emre Kılınç kimdir ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu.

1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 mücadelede 7 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.