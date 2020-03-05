Emre Kılınç kimdir ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın sezon sonu için anlaşmaya vardığı iddia edilen Emre Kılınç, sezon ortasında araştırılan isim olmaya başladı. Orta sahanın sol kanadında forma giyen Emre Kılınç, ihtiyaç halinde on numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Peki, Emre Kılınç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Emre Kılınç'ın oynadığı takımlar hakkında merak edilen bazı bilgiler
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu.
1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 22 mücadelede 7 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.
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