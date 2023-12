Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi: Net bir gol, ofsayt falan yok

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor’a 0-0 skorla berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Teknik Direktörü Belözoğlu, "Gece gündüz gibi iki tane farklı yarı. Beraberlik için üzgünüm ama ilk yarıda bence çok rahatlıkla maçı koparabileceğimiz bir performans vardı. Burada tabii bizde eksik olan bir kalite var. Bunu gerçekçi bir şekilde ifade etmek zorundayım. Kalite yüksek olsa bu maç rahatlıkla ilk yarıda bizim lehimize maçı koparabilecek hale gelebilirdi. İkinci yarıda bence yaptığımız hamleler de hiç etki göstermedi. Oyuncu değişikliklerinden sonra da oyun bizim adımıza çok da iyi değil. Birçok kez de geriye gitti. İkinci yarıdan hiç memnun değilim. Bunu arkadaşlara da söyledim. Fakat ilk 45 dakikada gösterilen mücadele, istek, maç önü yaşlanan olayları düşündüğümüzde motivasyonu bu maçların kolay değil. Oyuncuları da anlamak gerekiyor ama kazansaydık ilk yarı da maçı koparabilecek oyunu oynamıştık. İkinci yarıda bence Hatay’ın hak ettiği bir oyun vardı. Sanki beraberlik bir adil sonuç gibi görünüyor” diye konuştu.



“Ankaragücü’nün sahada güçlü kılmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım”



Son dönemde takım olarak kolay bir süreçten geçmediklerini aktaran Belözoğlu, “Bizim adımıza kolay bir süreç yok açıkçası. Yani biz şu an yaşadığımız süreç herkes tarafından malum oyuncuyu motive etmek, kulübün içinden geçtiği süreç, başkanımızın bulunduğu durum, bunlar bizim için tabii ki kolay durumlar değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben kendi tarafımdan bakarsam, olumlu tarafı olarak bakabilirsem ben sahada kalmak için Ankaragücü’nün sahada güçlü kılmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Oyuncu grubunun da başkanının hapiste olduğunu bilerek kim mücadele ediyorsa benle beraber bu kulüple beraber yol yürümeye devam edecek” açıklamasında bulundu.



“Net bir goldü, ofsayt falan yok orada”



Ankaragücü’nün ilk yarı fileleri salladığı pozisyonda hakemin ofsayt kararının doğru olmadığını dile getiren Belözoğlu, “Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz tabii burada net konuşmak dışında başka bir şey söyleyemem. Son maçımızda burada bir hakemimizin yaşamış olduğu ne yazık ki olay var. Hepimizi üzen onun üstüne hakemlerin performansıyla alakalı bir şey söylemem ama net bir goldü bence ofsayt falan yok orada” değerlendirmesinde bulundu.



“Türkiye’de zeminler iki üç takım dışında felaket derecede kötü”



Eryaman Stadı’nın saha zeminini kötü bulduğunu belirten Belözoğlu, “Burada stat görevlileri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardır ama zeminimiz çok kötü. Burada hem Gençlerbirliği maç oynuyor onların ardından biz oynuyoruz. Geçen biz burada 4 maç üst üste maç oynadık. Bu zeminle ister istemez boğuşmak durumunda kalan oyuncu grubu var. Türkiye’de statlarımız güzel fakat sahanın zemini her şeyden daha önemli. Bence Türkiye’de zeminler iki üç takım dışında felaket derecede kötü” dedi.



"Devre arası santrfor transferi yapacak mısınız?" sorusuna Belözoğlu, “Yani bizim öncelikle bazı mevkilerimiz var. Onlardan bir tanesi santrfor değil. Ben geldiğim günden beri bizden önce çok fazla şans bulmayan oyunculardan performans alma konusunda olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu oyuncunun performansının artmasında sadece bizim değil oyuncunun da istemesi oyuncunun motive olması da bence yüzde 60-70 oranında daha etkin. Ben elimdeki oyuncu grubunun iyi bir oyuncu grubu olduğunu belirteyim. Bir kere enerjisi iyi bir oyuncu grubu var ama öncelikli mevki olarak santrforu söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Volkan Demirel: Bizler hep kazanmak isteyen hocalarız

Haberin Devamı

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, müsabaka sırasında 4.1 şiddetinde Hatay’da yaşanan deprem ve maçın ikinci yarısında sakatlanan MKE Ankaragücü oyuncusu Alper Uludağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bizler hep kazanmak isteyen hocalarız”



Maça ilk yarısında Ankaragücü, ikinci yarısında Hatayspor'un oyunuyla geçtiğini aktaran Demirel, “Mutlu musun hocam derseniz bir puana mutlu değilim. Emre'ye de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı da bitirebilirdi. Biz şanslıydık, ikinci yarıda bizim oyunumuz yapmış olduğumuz değişikliklerle daha üstün taraf bizdik ama atamadık. Birer puanla ayrıldık. Söyleyecek de fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz düşünüyorum”



Son dönemde Türk futbolunda yaşanan olaylara ilişkin Demirel, “Türk futboluna zarar veriyor. Bizim hep beraber Türk futbolunun daha iyi nereye götürebiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ben kendi adıma her zaman bizim de yanlışlarımız var, bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz bunu düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. İşte oyuncu yetiştirebiliyorsak benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden de bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim” dedi.

“Taraftarı olan camiaları seven bir hocayım”



Statların taraftarla güzel olduğunu dile getiren Demirel, “Ankaragücü, Bursaspor, Eskişehirspor taraftarını çok seven, yani taraftarı olan camiaları seven bir hocayım. Bugün onlar olsa belki maç daha farklı olabilirdi. Dediğim gibi biz saha kenarında seyircili veya seyircisiz çok büyük keyif alıyoruz ama seyirci her zaman olmalı. Stadyumları doldurmamız lazım. Bakıyorsunuz stadyumlarımız 25 bin kişilik ama şehir statlarına gelen kişi bin-iki bin kişi. Bunları düzeltmemiz lazım, insanları maçlara çekmemiz lazım. Dediğim gibi Türk futbolu adına üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de en başta olan şahıslarız. Bence hem ben hem Emre hem de Nuri. Çünkü yeni bir nesil geliyor. Bu nesillerin öncülüğünde bu Türkiye futbolu ilerleyecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türk futbolunu temsil etmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.