Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu! İğne deliğinden müthiş gol...

#Emre Belözoğlu#Acun Ilıcalı#Halı Saha

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı sahada aynı takımda mücadele etti. Belözoğlu, futbolculuğundaki hünerlerini halı sahada da göstermeyi başardı.

Haberin Devamı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yakın arkadaşı olan televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi ve halı saha maçında hünerlerini sergiledi.

Acun Ilıcalı ile aynı takımda mücadele eden Belözoğlu, attığı goller ve çalımlarla futbolculuk günlerinden esintiler sundu. Kalecinin kapattığı köşeden kaydettiği gol ise dikkat çekti.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Emre Belözoğlu'nun kaydettiği gollerde asistler ise Acun Ilıcalı'dan geldi.

Karşılaşmayı, Belözoğlu ve Ilıcalı'nın oynadığı takım 3-2 kazanmayı başardı.

Gözden Kaçmasın

Emre Mor, Volkan Demirelle geri döndü |Emre Mor, Volkan Demirel'le geri döndü! | Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Acun Ilıcalı#Halı Saha

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel