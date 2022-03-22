Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'dan halı saha şovu! İğne deliğinden müthiş gol...

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yakın arkadaşı olan televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi ve halı saha maçında hünerlerini sergiledi.

Acun Ilıcalı ile aynı takımda mücadele eden Belözoğlu, attığı goller ve çalımlarla futbolculuk günlerinden esintiler sundu. Kalecinin kapattığı köşeden kaydettiği gol ise dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Emre Belözoğlu'nun kaydettiği gollerde asistler ise Acun Ilıcalı'dan geldi.

Karşılaşmayı, Belözoğlu ve Ilıcalı'nın oynadığı takım 3-2 kazanmayı başardı.