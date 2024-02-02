Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Rezalet

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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Sivasspor’la 0-0’lık skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, kaybedilen iki puandan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Gerçekçi olmak gerekirse bu maçla alakalı söylemek istediğim şey, ülkenin başkenti, öylesine güzel bir şehir, böyle kötü bir zemin. Kimse kusura bakmasın, rezalet bir zemin. Haftalardır, burada oynamaya çalışan iki tane Ankara'nın en önemli kulübü var ve hala bir çözüm üretilmiyor. Statlar çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun ama futbol oynanacağı yer zemin. Böyle kötü zeminlerde kapanmaya çalışan sıkı çalışan bu ligde, çünkü kolay maçlar yok rakiplerinde ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Oyunu hızlandıramadık zeminden dolayı olduğunu düşünüyorum. Oyunu hızlandıramadığımız dönemlerde aslında pozisyon üretebilirdik. Birazcık daha formasyonel saha içinde dağılımı daha iyi olsaydı üçüncü bölgede, etkin çözümleri için aslında çalışmıştık ama olmadı. Maçın sanki hakkı da beraberlikti çünkü son dakikada Sivas'ta geldi. Üzgünüm. Ne yazık ki ön blokta yer almak için fırsatlar geliyor elimize bunları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek değerli ama ben beraberlikten hiçbir zaman mutlu olmadığımı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda söylemiştim. Kaybeden 2 puandan dolayı üzgünüm. Oyuncuların rakip takım oyuncuları hepsini sahada bu futbol oynanamayacak kadar kötü zeminde futbol oynamaya çalışan bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



“TÜRK OYUNCU İHTİYACIMIZ VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR”

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Mevcut oyuncu grubunun üzerine çok fazla yük bindiğini ve yerli oyuncu takviyesinde bulunacaklarını aktaran Belözoğlu, “Daha efektif kullanabileceğim, daha farklı mevkilerde kullanabileceğim Türk oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Devre arası transferi kolay bir transfer süreci değil. Ben de buraya geldiğim günden itibaren bana gerçekten gösterdiklerimi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onların içine net katkı verecek oyuncuyu tercih etmeye çalışacağım. Aynı zamanda ekonomik anlamda kulübe külfet olacak oyunculardan ziyade daha tercihen hemen geldiğinde katkı yapacak oyuncular olsun istiyorum ama Türk oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.



“ZEMİN İŞİ BUGÜNÜN İŞİ DEĞİL, KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN”

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Her zaman MKE Ankaragücü taraftarı önünde oynamak istediklerini dile getiren Belözoğlu, "Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Enerjisi sahaya olumlu yansıyor. Bazen tepki olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız. Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok. TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz. Bu işin oynanacağı yer zemindir. tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor. Önemli olan zemin. Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim. Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun" dedi.



“ZEMİN BU MAÇLARI KALDIRACAK GİBİ GÖZÜKMÜYOR”

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Eryaman Stadı'nda 1 hafta içinde MKE Ankaragücü’nün ve Gençlerbirliği’nin toplamda 4 maç oynanacağını vurgulayan Belözoğlu, Türkiye Ziraat Kupası’ndaki 24Erzincanspor'la yapacaklar maçın başka sahada oynanıp oynanmayacağına ilişkin Belözoğlu, “İçeride hocalarımızla ve sportif direktörümüzle görüştük. Bu konu düşünülebilir. Bu zemin bu maçları kaldıracak gibi gözükmüyor. Bu hafta 4 maç olacak. Türkiye'de bir haftada 4 maç üst üste kaldırabilecek bir zemin yok" dedi.