MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi
GeriFutbol Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Corona virüsü salgını sebebiyle evde kaldığı dönemde saç tarzında değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Takım futbolcularıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın video konferansına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı.

Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi

Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi

Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle