Emre Belözoğlu, Corona günlerinde saçını kestirdi
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Corona virüsü salgını sebebiyle evde kaldığı dönemde saç tarzında değişikliğe gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Takım futbolcularıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katılan Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın video konferansına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı.
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