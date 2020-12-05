MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriEmpera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - TOFAŞ: 67
GeriBasketbol Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - TOFAŞ: 67
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - TOFAŞ: 67

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 68 - TOFAŞ: 67
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı 68-67 yendi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Sinem Tetik
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 9, Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 3, Jaiteh 6, Simpson 8, Orhan Aydın Haciyeva 3, Tomas 8, Metehan Akyel, Can Uğur Öğüt 9, Muhammed Doğan Şenli 10
TOFAŞ: Purcell 19, Berkan Durmaz 2 , Berk İbrahim Uğurlu 7, Simmons
10, Phillips 8, Omot 4, Christon 10, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 35-34
3. Periyot: 45-52
5 faulle çıkanlar: 37.44 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 39.29 Simmons (TOFAŞ)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle