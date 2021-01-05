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Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68

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Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68
Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Etki, Can Mavisu, Serhat Büker
Empera Halı Gaziantep: İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva, Jaiteh 19, Simpson, Tomas 2, Lemar 15, Kelly 12, Muhammed Doğan Şenli 4, Metehan Akyel
Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4
1. Periyot: 9-18
Devre: 24-35
3. Periyot: 43-48

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