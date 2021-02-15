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eSpor
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

eMilli Takımlar'a resmi destek

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eMilli Takımlar'a resmi destek
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Oyuncular için özel olarak tasarlanan JBL'in Quantum serisi eMilli Takımlar sponsoru oldu. JBL Quantum, sponsorluk kapsamında Türkiye’nin espor alanında gelişmesine katkı sağlayacak.

Kulaklık ve hoparlör gibi teknoloji ürünlerinde ilk akla gelen markalar arasında yer alan JBL, Quantum markası ile eMilli Takımlar’ın resmi oyuncu kulaklık sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında JBL Quantum, FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek olan Türkiye eMilli Takımlar’a tam destek verecek.

eMilli Takımlar sponsorluklarına ilişkin detayları aktaran Aztek Teknoloji Satış Direktörü Nuran Zenginkuzucu, “JBL Quantum olarak ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesine destek olma sorumluluğumuzla eMilli Takımlarımızın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. eMilli Takımlar sponsorluğumuz ile ülkemizin espor alanında gelişmesini, gençlerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Espor alanında Türkiye’yi en iyi noktaya taşımak için mücadele eden eMilli Takımlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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