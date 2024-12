Emenike'den Fenerbahçe itirafı: Ersun Yanal'ın herkesle sorunu vardı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Fanatik'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda açıklamalar yapan Emmanuel Emenike, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Emenike'nin açıklamalarından öne çıkanlar bölümler şöyle:

"Süper Lig'i takip ediyorum ama her zaman değil. Fenerbahçe'nin Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını izliyorum. Çünkü zor maçlara çıktığınız kazanmak zorundasınız. Bu yüzden o tür maçları izliyorum."

'KESİNLİKLE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK'

"Biz en iyi teknik direktöre sahibiz. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Kesinlikle Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Her şey iyi bir şekilde ilerlerse Fenerbahçe kazanacaktır. Şampiyon olacağız çünkü çok iyi oyuncularımız var."

FENERBAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA

"Fenerbahçe maçından önce sakatlandım. Bu konu hakkında çok fazla spekülasyon ortaya atıldı. Emenike Fenerbahçe'ye karşı oynamak istemiyor çünkü o, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Ben aslında Fenerbahçe maçından önce sakatlandım. Ayrıca bana Beşiktaş'tan bir teklif geldi. Ben o dönemde Beşiktaş'a gitmek istedim. Bu sakatlığım bittikten sonra, 'Tamam ben Beşiktaş'a gidiyorum' dedim. Daha sonra Fenerbahçe'yle karşılaştık. Ben, maçtan önce zaten sakattım. Doktora göründüm. Ben aynı zamanda Trabzonspor maçından önce de sakattım. Ben her zaman Karabük'teki doktoruma oynamak istediğimi söyledim ama bana, 'Olmaz, eğer oynarsan sakatlığın uzayabilir ve sen tüm kariyerini riske atmış olursun' dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Ama ben gerçekten hep oynamak istiyordum. Karabük, o zamanlar yapılan haberlerden dolayı çok fazla baskı altındaydı ve benim oynamam yönünde çok fazla baskı yapılıyordu. Ayrıca, Fenerbahçe maçından önce Yobo'yla konuştum. (O dönemde Fenerbahçe'de oynayan Nijeryalı futbolcu.) Yobo, bana maçtan önce kesinlikle oynamalısın çünkü bu konu hakkında çok fazla şey konuşuluyor ve senin bize karşı oynamak istemediğin şeklinde söylentiler var. Ben de ona, 'Kardeşim, gerçekten oynayamam. Bu maçta oynamam imkansız dedim."

"AYKUT KOCAMAN, 2. LİG'DEYKEN BENİ İSTİYORDU"

O dönemde hakkımda çıkan söylentilerden sonra evde oturmak zorunda kaldım ve maçı izlemek için stadyuma bile gitmedim. Maçtan sonra herkes benim Fenerbahçe'ye gitmek istediğimle ilgili konuştu. Fenerbahçe, Karabükspor'u yendikten sonra Fenerbahçe'yle ilgili kafamda bir şeyler belirmeye başladı ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anladım. Fenerbahçe, maçı kazandıktan sonra ve ardından Trabzonspor'la girdiği şampiyonluk yarışını kazanmasının ardından, 'Biz, Emenike'yi transfer etmek istiyoruz.' dediler. Zaten Aykut Kocaman, Karabükspor 2. Lig'deyken benimle ilgileniyordu ve benim hakkımda birçok şey biliyordu. Aykut Kocaman beni, ben Karabükspor'la 2.Lig'de oynarken de transfer etmek istedi.

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA OYNAMADIM"

"Ben sadece Fenerbahçe'ye karşı değil Trabzonspor'a karşı da sakatlığımdan dolayı oynamadım. Yani, iki maçta da forma giymedim aslında. Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı neden oynamadığım konusunda takıntı yaptı."

"AZİZ YILDIRIM'LA GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Aziz Yıldırım'la asla bir görüşmem olmadı. Fenerbahçe'den tanıdığım tek insan Aykut Kocaman'dı. Onunla da zaten yüz yüze bir konuşmam geçmemişti. Onunla daha önce kesinlikle buluşmamıştık. Dediğim gibi ben Karabükpsor'da oynarken Aykut Kocaman beni izlemek için maçlara geldi. Beni izledikten sonra o dönemde benim Fenerbahçe'de oynayabileceğimi düşünmemiş hatta. Fenerbahçe'nin oyuncusu olabileceğimi düşünmemiş."

"2014 YILINDA ÇOK FANTASTİK OYUNCULARA SAHİPTİK"

"2014 yılındaki şampiyonluğumuzda gerçekten çok fantastik oyunculara sahiptik. Ayrıca takımda çok büyük bir rekabet vardı. Ben, her zaman sahada olmak istiyordum. Aynı şekilde Webo ve Sow da her zaman oynamak istiyordu. Hep daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Çünkü gol atarsak bir sonraki maçta oynayabileceğimizi düşünüyorduk. Yani oynadıkça bir sonraki maça da çıkabileceğimizin farkındaydık. Takımda çok fazla rekabet vardı. Sow, gerçekten harika bir oyuncuydu. Gol atıyordum ama aynı şekilde asist de yapıyordum ona. Gollerimin dışında asistlerimle de ön plana çıktım ve asist kralı oldum. Hem gol atarken hem de asist yaparken çok eğleniyordum. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Topal gibi oyuncularımız vardı. Bu tür iyi oyuncularla istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Her zaman desteklerler ve daha iyi olmana yardımcı olurlar. Limitleri yoktur çünkü bu oyuncular lider ruhludurlar. Beni her zaman daha rahat hissettiriyorlardı. Caner Erkin de aynı şekilde."

"ERSUN YANAL'IN BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

"Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde, ben o dönemler, Fenerbahçe'nin büyük transferlerinden birisiydim. O da beni her zaman destekliyordu. Ben, Ersun Yanal'ın beni sevmediğini düşünüyordum. Ancak, Ersun Yanal daha iyi olmam için uğraşıyordu. Çünkü ben büyük bir transferdim ve o zamanlar bunu anlamıyordum. Günün sonunda ise her şey çok iyiydi çünkü biz şampiyon olduk. O, gerçekten çok iyi bir hoca. İlk kez konuştuğumuz anı hatırlıyorum kendisiyle. İlk başlarda onu anlamak gerçekten zordur. O, sadece daha iyi olmanla ilgilenir ve bundan başka bir şeye asla kafa yormaz. Şikayet etmen veya herhangi bir şey istemen önemli değildir. O, sadece kazanmak ister."

SOW'LA ERSUN YANAL ARASINDA YAŞANAN SORUN

"Ersun Yanal'ın herkesle problemi vardı çünkü herkesin çok iyi olmasını istiyordu. Onun tek isteği sezon bittiğinde şampiyonluğu kazanmaktı. Onun tek amacı kazanmaktı. Ersun Yanal'la aramızda büyük problem vardı çünkü benim de çok iyi olmamı istiyordu. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça onun bizden nefret etmesi veya sevmesinden daha önemli şeyin kazanmak olduğunu anladık. Kesinlikle işini yapıyordu. Çünkü eğer o kaybederse her şey yeniden başlardı ve kendimi yedek kulübesinde bulabilirdim."

"FENERBAHÇE KADAR BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAMADIM"

"Fenerbahçe taraftarı, benim kulübü ne kadar çok sevdiğimi anlamıyordu. Ben, Fenerbahçe maçlarına sadece kendim olarak başlıyordum ve zaten tüm benliğimle orada oluyordum. Yani ben, kendim oluyordum. Yani bu durumda, taraftarla aramda herhangi bir problem olması mümkün değil. En önemli olan şey, kulübe aşık olmamdı. O durumlarda aile olarak savaşmak gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe kadar büyük bir kulüpte oynamadım. Her zaman en iyi durumda olmalısınız. Bir de benim o dönemlerde daha genç olduğumu da düşünmemiz lazım. Ben taraftara her zaman çok büyük saygı duydum. Onlar para ödeyip maçlara geliyorlar ve senin de iyi oynaman gerekiyor. Bu yüzden yaşadıkları üzüntüyü de şu an anlayabiliyorum. Ancak, o zamanlar olaya bu şekilde bakmıyordum. Kulübü ve taraftarları çok seviyorum. Onlar hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlar."

"İSMAİL KARTAL BENİM BABAM GİBİYDİ"

"İsmail Kartal bir baba gibiydi. Ersun Yanal, işinizi yapmanızı isteyen birisiydi. Ersun Yanal, sizin sürekli koşmanızı isteyebilir. İsmail Kartal ise maçın bitimine 5 dakika kaldığında yorulursanız bunu anlayabilir ve dinlenmeniz için size olanak verir. Ersun Yanal ise bunu asla önemsemez ve sizin koşmaya devam etmenizi ister. Ancak, hoca olarak ikisi de çok iyi teknik direktörler. Bu arada, benim İsmail Kartal'la daha iyi bir ilişkim vardı. Çünkü o benim babam gibiydi. Her zaman konuşabilirdik ve onunla gerçekten çok iyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim."

"OSIMHEN, FENERBAHÇE'YE GELMEDİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Osimhen konusunda, Fenerbahçe'ye gelmediği için biraz üzgünüm aslında. Onun Fenerbahçe'ye gelmesi için bir şeyler yazdım. Osimhen Fenerbahçe'ye gelmediği için gerçekten üzüldüm. O gerçekten çok çok üst düzey bir oyuncu. Onun Süper Lig'e gelmesi, lig için de çok iyi. Fenerbahçe'ye gelmediği için kötü oldu ama Süper Lig için gerçekten çok iyi bir transfer oldu. Ama biz de En-Nesyri gibi bir forvete sahibiz. O da gerçekten çok kaliteli ve üst düzey bir futbolcu."