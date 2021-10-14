Elif Özdemir, ICMG Genel Kurulu'nda yönetime seçildi

TMOK'tan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan genel kurulda Elif Özdemir'in oyların yüzde 96.20'sini alarak ICMG Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden biri olduğu kaydedildi.
TMOK'ta 2014'ten bu yana yöneticilik yapan Özdemir, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yönetici (CEO) görevini de üstleniyor.
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