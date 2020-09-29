MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriElazığ İl Özel İdare, Alena Hanusova'yı transfer etti
GeriBasketbol Elazığ İl Özel İdare, Alena Hanusova'yı transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Elazığ İl Özel İdare, Alena Hanusova'yı transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ İl Özel İdare, Alena Hanusova'yı transfer etti
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya milli takım oyuncusu Alena Hanusova'yı transfer etti.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yabancı transfer çalışmaları kapsamında daha önce ABD'li pivot Kalani Brown ve oyun kurucu Chenndey Carter ile Slovak oyun kurucu Nika Baric'i transfer ettiklerini anımsattı.

Son olarak 29 yaşında ve 1,90 metre boyundaki forvet oyuncu Hanusova'nın kadroya dahil edildiğini aktaran Alpay, "Hanusova’nın takımımız için mücadele edecek olması bizi çok mutlu etti. Hanusova’nın Euroleague deneyiminin olması takım için oldukça önemli. 3 Ekim'de lig başlayacak, hazırlık maçlarımız sürüyor. Kızlarımız, hazırlık maçlarında iyi mücadele ediyor" dedi.

Elazığ İl Özel İdare, Alena Hanusovayı transfer etti

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle