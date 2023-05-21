Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

El Salvador'da futbol maçında facia! 12 ölü, yüzlerce yaralı

Güncelleme Tarihi:

#El Salvador#Alianza - FAS#Facia
El Salvadorda futbol maçında facia 12 ölü, yüzlerce yaralı
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 11:29

El Salvador Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta tribünlerde büyük bir izdiham yaşandı. Tribünlerde çıkan olaylar sonrası 12 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir facia yaşandı. 1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yoğun bir izdiham yaşandı.

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapıldı, daha sonra çevre hastanelere götürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

El Salvadorda futbol maçında facia 12 ölü, yüzlerce yaralı

Haberin Devamı

SAHTE BİLET SATIŞI OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

MAÇ YARIDA KALDI, BUGÜNKÜ MAÇLAR ERTELENDİ

Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde bugün oynanması planlanan diğer maçlar da ertelendi.

NAYIB BUKELE: HERKES SORUŞTURULACAK

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi. Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele; "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek." dedi.

El Salvadorda futbol maçında facia 12 ölü, yüzlerce yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#El Salvador#Alianza - FAS#Facia

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık