Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede Alanyaspor maçında yönetim istifa sesleriFenerbahçe'de Alanyaspor maçında "yönetim istifa" sesleri#Fenerbahçe
Vakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19da son durumVakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19'da son durum#Koronavirüs
Gündeme bomba gibi düştü Ses kaydı ortaya çıktıGündeme bomba gibi düştü! Ses kaydı ortaya çıktı#Alec Baldwin
Şiddete sıfır tolerans dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi"Şiddete sıfır tolerans" dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Kadıköyde 90+3te yıkıldıFenerbahçe, Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor
Almanyada yaşayan Türk aile ölümden dönmüştü... Skandal kararAlmanya'da yaşayan Türk aile ölümden dönmüştü... Skandal karar! #Almanya
Bakan Soyludan Hafıza Odası tepkisi Bedirhan Bebeki hatırlatıp sorduBakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' tepkisi! 'Bedirhan Bebek'i hatırlatıp sordu#Süleyman Soylu
Aylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşyaAylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşya!#Koronavirüs
Fethiyedeki festivalde korku dolu anlar Ölüm kalım savaşıFethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşı#Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Bir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel olduBir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel oldu!#Kaza
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime miİzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto! Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime mi?#İzmir
Diyarbakırda ilginç keşif Numuneler TÜBİTAKa gönderilecekDiyarbakır'da ilginç keşif! Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek#Amida Höyük
Yavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı Saniye saniye görüntülendiYavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı! Saniye saniye görüntülendi#Mansur Yavaş
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'#Ali Tandoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"El Clasico"nun ardından Barcelonalı taraftarlar Koeman'ın arabasına saldırdı

#Barcelona#Real Madrid#Ronald Koeman
El Clasiconun ardından Barcelonalı taraftarlar Koemanın arabasına saldırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

Haberin Devamı

Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.

Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.

Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Real Madrid#Ronald Koeman

BAKMADAN GEÇME!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"