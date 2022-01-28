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Ekvador-Brezilya maçında korkutan an! Alisson ve Enner Valencia...

#Güney Amerika Elemeleri#Brezilya#Ekvador
Ekvador-Brezilya maçında korkutan an Alisson ve Enner Valencia...

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Ekdavor-Brezilya maça Alisson Becker'in Enner Valencia'ya yaptığı hareket damga vurdu.

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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Brezilya'nın file bekçisi Alisson, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya sert bir müdahalede bulundu.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Hakem ilk olarak Alisson'a kırmızı kart gösterirken VAR'da pozisyonu bir kez daha inceledi ve kararını sark kart olarak değiştirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Ekvador'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Brezilya 6. dakikada Carlos Casemiro ile öne geçerken yanıt 75. dakikada Felix Caicedo'dan geldi.

Brezilya'da 20. dakikada Emerson, Ekvador'da ise 15. dakikada Dominguez kırmızı kart gören isimler oldu.

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#Güney Amerika Elemeleri#Brezilya#Ekvador

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