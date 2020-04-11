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GeriFutbol Ekuban'ın son talibi Brighton oldu | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Ekuban'ın son talibi Brighton oldu | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

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Ekuban'ın son talibi Brighton oldu | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri
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Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Caleb Ekuban'a Rangers ve Celtic’in ardından İngiliz kulübü Brighton’un da talip oldu. Ada temsilcisi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip… Bordo-Mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

KARAR YÖNETİMİN
Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı. (Takvim)

Ekubanın son talibi Brighton oldu | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

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