Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'den ayrıldı! Volkan Demirel'in ekibine...

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Francesco Farioli'nin ayrılmasının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine başlayan Volkan Demirel, ekibini netleştiriyor.

Fenerbahçe U17 Takımı'nı çalıştıran ve Volkan Demirel'in ekibine katılması beklenen Ekrem Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ekşioğlu, "Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Fenerbahçe‘den zor da olsa ayrılma zamanı... Bana kattıkları için akademimize, hocalarımıza, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve gittiğim andan itibaren desteklerini hep hissettiğim büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu'nun kısa süre içerisinde Volkan Demirel'in ekibine dahil olması bekleniyor.

Volkan Demirel’in Fatih Karagümrük'teki ekibinin şu şekilde olması bekleniyor:

Ekrem Ekşioğlu

Osman Ateş

Murat Bel

Gökhan Kağıtçıoğlu





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