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Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'den ayrıldı! Volkan Demirel'in ekibine...

#Ekrem Ekşioğlu#Volkan Demirel#Vavacars Fatih Karagümrük
Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçeden ayrıldı Volkan Demirelin ekibine...

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine başlayan Volkan Demirel ekibini genişletiyor. Genç futbol adamı, Fenerbahçe U17 Takımı'nın hocası Ekrem Ekşioğlu'nu kadrosuna dahil ediyor. Ekşioğlu, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

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Francesco Farioli'nin ayrılmasının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine başlayan Volkan Demirel, ekibini netleştiriyor.

Fenerbahçe U17 Takımı'nı çalıştıran ve Volkan Demirel'in ekibine katılması beklenen Ekrem Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ekşioğlu, "Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Fenerbahçe‘den zor da olsa ayrılma zamanı... Bana kattıkları için akademimize, hocalarımıza, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve gittiğim andan itibaren desteklerini hep hissettiğim büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu'nun kısa süre içerisinde Volkan Demirel'in ekibine dahil olması bekleniyor.

Volkan Demirel’in Fatih Karagümrük'teki ekibinin şu şekilde olması bekleniyor:

Ekrem Ekşioğlu
Osman Ateş
Murat Bel
Gökhan Kağıtçıoğlu

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Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçeden ayrıldı Volkan Demirelin ekibine...

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#Ekrem Ekşioğlu#Volkan Demirel#Vavacars Fatih Karagümrük

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