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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik ekip, futbolcular ve idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da dünkü idman öncesi başta futbolcular ve teknik heyet olmak üzere kulüpteki çalışanlar dahil 61 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçlarının bugün sonuçlanmasının ardından konuşan kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Kadir Dağlı, 61 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığını belirtti.

Bundan sonraki çalışmalarda mesafeyi koruyarak çalışmaların devam edeceğini ifade eden Dağlı, "Çok şükür bu salgın hastalık hem oyuncularımızda hem teknik heyette hem de çalışanlarımızda görülmedi. Ayrı gruplarda çalışmalar yaparak yeni bir kamp süreci planlayacağız. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek'in talimatı doğrultusunda idmanlarımızda şimdilik topla çalışma yok. Yaklaşık 10 gün sonra topla birlikte çalışacak olan oyuncularımız yine kondisyon odası ve soyunma odasını dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra sırayla kullanıyor" diye konuştu.

Ekol Hastanesi Balıkesirsporda Kovid-19 testleri negatif çıktı

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