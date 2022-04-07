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Eintracht Frankfurt Barcelona maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Aubemeyang, Ferran Torres gibi önemli isimlerin boy göstereceği Eintracht Frankfurt Barcelona maçı ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Eintracht Frankfurt Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

EİNTRACHT FRANKFURT BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı konuk edecek. 7 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.