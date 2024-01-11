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Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: 'Bir yıllık ömrüm kaldı!'

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#Sven-Goran Eriksson#KANSER#Teknik Direktör
Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: Bir yıllık ömrüm kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 17:21

1977 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde dünyaca ünlü kulüpleri çalıştırmış olan Sven-Goran Eriksson, İsveç futbolunun en değerli isimleri arasında yer alıyordu. Ülke ve kulüp takımlarını defalarca çalıştırmış olan 75 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağlık durumuyla ilgili futbolseverleri şoke eden bir açıklamada bulundu. İsveçli çalıştırıcı, 1 yıllık ömrünün kaldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Kariyerinde Benfica, Roma, Manchester City ve İngiltere Milli Takımı gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmış olan dünyaca ünlü isim Sven-Goran Eriksson, son olarak İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük yapmıştı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

İsveç ve dünya futbolunun önde gelen isimlerinden olan tecrübeli teknik adam, futbolseverleri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: Bir yıllık ömrüm kaldı

"BİR SENELİK ÖMRÜM KALDI"

İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bunun adı kanser. Bu rahatsızlıkla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla." ifadelerini kullandı.

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Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: Bir yıllık ömrüm kaldı

"OLAYLARIN OLUMLU YANLARINI GÖRÜN"

Rahatsızlığına karşın pozitif kaldığını söyleyen Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." dedi.

SON OLARAK SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPMIŞTI

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: Bir yıllık ömrüm kaldı

18 KUPASI VAR

Teknik direktörlük kariyerine 1977 yılında başlayan Sven-Goran Eriksson, 18 kupa kazandı. İsveçli teknik adam; 1 Serie A, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 3 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası, 1 İsveç Ligi ve 2 İsveç Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Efsane teknik direktörden şoke eden açıklama: Bir yıllık ömrüm kaldı

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#Sven-Goran Eriksson#KANSER#Teknik Direktör

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