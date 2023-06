Efsane jokey Süleyman Akdı: İlk imparator benim! Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin benden sonra...

Haberin Devamı

D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sorularını yanıtlayan Süleyman Akdı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TERİM, TATLISES, ÇETİN BENDEN SONRA"

Yarış kazanıp popülerliğim artınca önce Pele sonra dönemin bir başka efsane futbolcusu Eusebio’nun adıyla çağrılmaya başlandım. Spor camiasında ilk kez ‘İmparator’ lakabı benim için kullanıldı. Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin’e benden sonra İmparator dendi. Jokeylik çok zor meslek. En zor olan şey zirveye çıktıktan sonra orada kalmak.

"HALİS KARATAŞ ŞU ANDA EN İYİ"

Halis Karataş şu anda Türkiye’nin en iyi jokeyi konumunda. Kendi stilini oluşturarak at binmek jokeyler için çok önemli. Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Ali Yıldız, Eray Çizik gibi gençleri çok beğeniyorum. Son iki yılda Ayhan Kurşun muazzam bir yükseliş gösterdi. Ben birçok farklı jenerasyonla at bindim. Her yarış için ayrı taktiğim vardı. Rakamlara baktığımızda çıktığım her üç yarışımdan birini kazandım.

"GİDİŞAT VE DOĞRU TAKTİK ÇOK ÖNEMLİ"

Gazi için bu sezon 5-6 önemli isim var. Ayhan Kurşun ile start alacak Qualizto, Akın Sözen’in bineceği Native Power, Gökhan Kocakaya ile yarışacak olan Cosmic Kid, Mehmet Salih Çelik’in bineceği Head Vorker, Özcan Yıldırım ile Lord Of Pelennor ve Halis Karataş ile start alacak Anadolu Koparan önde... Ancak gidişat önemli. Doğru taktiği yapan kazanır.

97'NCİ GAZİ KOŞUSU CANLI YAYINLA KANAL D VE D-SMART'TA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen GAZİ KOŞUSU heyecanı bu yıl 97'nci kez Veliefendi Hipodromunda yaşanacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle daha da anlam kazanan koşu için 22 safkan İngiliz atı mücadele ederken, Gazi Koşusu, Demirören Medya Grubu adına Kanal D, D-Smart 82'nci kanal Spor Smart 2 ve TAY TV’den canlı olarak ekrana gelecek. Pazar 17.15’te start alacak koşunun ardından ödül töreni de canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

