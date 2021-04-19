Efsane basketbolcu Scottie Pippen'ın oğlu Antron Pippen hayatını kaybetti

Ölüm haberinin sosyal medya hesabından duyuran Scottie Pippen, 33 yaşındaki Antron'un ölüm nedenini açıklamazken hayranlarından ailesi için dua etmelerini istedi.

Duygusal bir açıklamayla oğluna veda eden Scottie Pippen, "Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum. Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal." ifadelerini kullandı.

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