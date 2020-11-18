MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEfeler Ligi | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
GeriVoleybol Efeler Ligi | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efeler Ligi | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta
Abone Olgoogle-news

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Gökhan Çatal, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı, Burak Mert, Onurcan Çakır)

Setler: 25-17, 31-29, 24-26, 20-25, 10-15

Süre: 143 dakika (24, 40, 33, 30, 16) 

Efeler Ligi | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 Galatasaray HDI Sigorta

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle