Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Bursa Büyükşehir Belediyespor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Uğur Kılıç, Baroti, Martins (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş)
Setler: 18-25, 20-25, 14-25
Süre: 74 dakika (25, 26, 23)
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