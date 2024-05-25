Efeler 09 SFK, Altınordu’ya pilot takım oluyor iddiası

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A takımı devralacak yeni yatırımcı konusunda hassas davranan Başkan Özkan’ın şampiyonluk hedefi belirleyecek bir ortak aradığı kaydedildi.
Seyit Mehmet Özkan’ın A takımda süre bulamayan gençleri oynatma adına ise 3’üncü Lig’de yer alan Ege temsilcisi aradığı ifade edildi.
Daha önce 1’inci Lig’de mücadele ederken 2’nci Lig’den Niğde Anadolu FK’yı pilot takım yapan Altınordu, uzak mesafe nedeniyle Niğde kulübünü devretmişti.
Kulislerde Altınordu’nun Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK’ya talip olabileceği ileri sürüldü.