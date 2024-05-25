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Efeler 09 SFK, Altınordu’ya pilot takım oluyor iddiası

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#TFF 2. Lig#Altınordu#Efeler 09 SFK
Efeler 09 SFK, Altınordu’ya pilot takım oluyor iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 12:29

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Altınordu’da A takımı devretmek için ortak arayışlarını sürdüren Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın akademide yetişen genç oyuncuların tecrübe kazanması için 3’üncü Lig’de pilot takım arayışına girdiği iddia edildi.

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A takımı devralacak yeni yatırımcı konusunda hassas davranan Başkan Özkan’ın şampiyonluk hedefi belirleyecek bir ortak aradığı kaydedildi.

Seyit Mehmet Özkan’ın A takımda süre bulamayan gençleri oynatma adına ise 3’üncü Lig’de yer alan Ege temsilcisi aradığı ifade edildi.

Daha önce 1’inci Lig’de mücadele ederken 2’nci Lig’den Niğde Anadolu FK’yı pilot takım yapan Altınordu, uzak mesafe nedeniyle Niğde kulübünü devretmişti.

Kulislerde Altınordu’nun Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK’ya talip olabileceği ileri sürüldü.

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#TFF 2. Lig#Altınordu#Efeler 09 SFK

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