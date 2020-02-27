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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Edin Visca: "Türkiye için kazandık"

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Edin Visca: "Türkiye için kazandık"
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Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i eleyerek son 16'ya kalmaları hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kalan Başakşehir'de son golün sahibi Edin Visca, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Edin Visca'nın açıklamaları;

Büyük bir sonuç aldık. Sporting'i geçmek bizim için, Türkiye için büyük bir sonuç.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Bugün büyük bir takım gibi oynadık. Burası benim evim, 9 senedir buradayım. Hem ligde hem de Avrupa'da tarih yazmak istiyorum. Kulüpteki herkes bu sonucu hak ediyor

"TÜRKİYE İÇİN PUANLARI KAZANDIK"

Son penaltıda topu aldım, atacağıma inandım. Hak ediyorduk, o yüzden çok inandım. Sakin oldum ve golü attım. Türkiye için puanları kazandık. Burada durmayacağız, devam edeceğiz inşallah

Edin Visca: Türkiye için kazandık

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