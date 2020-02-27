Edin Visca: "Türkiye için kazandık"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kalan Başakşehir'de son golün sahibi Edin Visca, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Edin Visca'nın açıklamaları;

Büyük bir sonuç aldık. Sporting'i geçmek bizim için, Türkiye için büyük bir sonuç.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Bugün büyük bir takım gibi oynadık. Burası benim evim, 9 senedir buradayım. Hem ligde hem de Avrupa'da tarih yazmak istiyorum. Kulüpteki herkes bu sonucu hak ediyor

"TÜRKİYE İÇİN PUANLARI KAZANDIK"

Son penaltıda topu aldım, atacağıma inandım. Hak ediyorduk, o yüzden çok inandım. Sakin oldum ve golü attım. Türkiye için puanları kazandık. Burada durmayacağız, devam edeceğiz inşallah





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