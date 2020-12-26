Edgar Ie: 'Galatasaray'a 2 pozisyon verdi'

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da maç sonu Edgar Ie ve Marlon, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"MAÇ DAHA FARKLI BİTEBİLİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Edgar Ie, "Vitor Hugo ile aramızda iyi bir uyum var. Saha içerisinde aynı dili konuşuyoruz. erdiğimiz 2 pozisyon vardı ve değerlendirip kazandılar. Maçın başında Djaniny ile girdiğimiz bir pozisyon var. Onu atsak bu maç daha farklı bitebilirdi." dedi.

"İKİ POZİSYONLA KAYBETTİK"

Marlon ise "Büyük maçlar detaylarda kazanılır, kaybedilir. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ama ufak detaylarla ve iki pozisyonla kaybettik." şeklinde konuştu.