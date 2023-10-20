Eden Hazard, futbolu bırakma sebebini açıkladı

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Ülkesinde yayın yapan L’Avenier’e açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Hazard, “Hayatta her şeyi açıklayamazsınız. Adımın birçok kulüple anıldığını görmek güzeldi. Belçika’da oynama şansım olmadı. Harika bir hikaye olabilirdi ama olmadı. Milli takımdan emekli olduğumda da futbolu bırakmayı düşünmüştüm. Sahada artık eğlenmediğim anda bırakacağımı söylemiştim. Artık antrenmanlardan keyif almıyordum. Para için bir yere gidip oynamak da istemedim” diye konuştu.

3 TAKIMDA FORMA GİYDİ

2012’de Lille’den Chelsea’ye 35 milyon Euro, 2019’da Chelsea’den Real Madrid’e 115 milyon Euro’ya transfer olan Hazard, 17 yıllık profesyonel kariyerinde sadece bu 3 kulübün formasını giyerken toplam 15 kupa kazandı.