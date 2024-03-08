Eda Erdem'in heykeli açıldı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür

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Türk voleybolunun ve Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Eda Erdem Dündar’ın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun girişine yapılan heykelinin açılış töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirildi.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı teknik ekibi ile oyuncuları, Eda Erdem Dündar'ın ailesi ve camiadan önemli isimler katıldı.

Açılış töreninde Eda Erdem Dündar, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

ÜSTÜNDAĞ: KAPTAN GİBİ KAPTAN! TÜRKİYE'NİN GURURU"

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun özel günü olduğunu belirterek, "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan ve Türkiye’nin gururu. Eda’nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına mutlu ve gururluyum. TVF, bütün paydaşları için vardır. Bir voleybolcunun, milli takım ve kulüp kaptanının heykelinin açıldığı günde bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Edacığım seninle gurur duyuyoruz. İyi ki varsın. Ali başkanım çok teşekkür ediyoruz. Voleybol camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt da, "Bugün adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kadın efsanenin heykelinin dikildiği ve 8 Mart’ı çok önemli günü yaşıyoruz. Efsane doğulmaz. Efsane belirlenebilir hedef değildir. Efsane tanımı toplumları birleştiği, hak edilmesi çok zor, belki en yüksek mertebedir. Fenerbahçe olarak bir ilke imza atıyoruz. A Milli Voleybol Takımımız ve Fenerbahçemizin kaptanı Eda’nın heykeli, efsane sporcularımızın arasına dikiliyoruz" şeklinde konuştu.

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EDA ERDEM: "BEŞİKTAŞ'TAYKEN 'HANGİ TAKIMLISIN SORUSUNA 'ÖLÜMÜNE FENERBAHÇE' YAZIP YÖNETİCİLERİ KIZDIRMIŞTIM"

Bayrampaşa’da aile apartmanında yaşayan kalabalık bir ailede büyüdüğünü hatırlatan Eda Erdem Dündar, "Her hafta amcamlarla, kuzenlerimle birlikte Fenerbahçe’nin maçlarını izlemek için toplanıyorduk. Ailecek en büyük tutkumuz Fenerbahçe. Bir röportajda hangi takımı tutuyorsun diye sorduklarında, Fenerbahçe yazıp ölümüne diyorum. Yayınlandığında, benim voleybola başlamama vesile olan, takım kaptanlığını yaptığım Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde yöneticilerimi kızdıran. Sevgili İsmail Şahin hocamı ve profesyonel kariyerimi başlatan Cengiz hocamı biraz da mahcup ediyorum. 2008 yılında başkanımız Aziz Yıldırım’ın amatör branşlara verdiği değere ve Mehmet Ali Aydınlar’ın sponsorluğu ile yatırımlarla Fenerbahçe’den hep düşlediğim bir teklif geliyor. Mehmet Ali Bey, beni alabilmek için tüm şartları zorluyor. Ben de 'gidemezsem voleybolu bırakırım' noktasına geliyorum. Rüya gerçek oluyor, çocukluk aşkıma kavuşuyor ve çubuklu formayı sırtıma geçiyorum." dedi.

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"FENERBAHÇE İLE BÜYÜYORUM"

Eda Erdem konuşmasının devamında; "O gün bugündür bir kez çıkartamadan, o armayı başımın üstünde taşıyorum. Fenerbahçe ile büyüyorum. Kulübün en zor günlerinde, mahkeme salonlarına Avrupa’nın en büyük kupasını götüren Fenerbahçeli kadınlardan birisi oluyorum. Cumhuyetimizin 100. yılında 3 büyük kupayı kazanan Kadın Milli Takımımızın kaptanlığını yapmanın da onurunu da yaşıyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gördüğü tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. O küçük kız çocuğunun hayalini bile kuramayacak kadar büyük bir anı yaşıyoruz. Ali Koç’un başkanlığında kadınların toplumdaki yerini bir kere daha vurgulayacak, hedefleri olacak küçük kız çocuklarına ben yapabilirsem siz de yapabilirsiniz mesajını en somut haliyle verecek olan bu heykelin açılışında sizlerin karşısındayım. Başkanımız Ali Koç’a, yönetim kurulumuza, Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a, heykeltraş Pınar Öktem hanıma, benim bugünlere gelmemde emeği olan antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkür ederim. Bugün bana öyle bir armağan bana verdiniz, ömrümün geri kalanında ne zaman beni bir şeyler zorlarsa bu heykelin önünde duracağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi' bestesi çalacak. Beni Eda Erdem yapan, Fenerbahçe’ye olan aidiyetim ve Fenerbahçelilerin koşulsuz sevgisidir. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeyiz" açıklamasında bulundu.

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"KIZ ÇOCUKLARINA BİR MESAJ BU"

Bu heykelin kız çocuklarına bir mesaj olduğunu söyleyen Eda Erdem; "O küçük kız çocuğunun hayalini bile kuramayacağı büyük bir anı yaşıyorum. Kendimi bildim bileli voleybola maddi manevi destek olan Başkanımız Ali Koç ile kadınların toplumdaki yerini bir kez daha vurgulayacak, hedefleri olan küçük kız çocuklarına 'ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz' mesajını en somut haliyle verecek olan bu heykeli açılışında sizlerin karşısındayım." diye konuştu.

ALİ KOÇ: EDA ERDEM ÖYLE BİR TÜRK KADINI Kİ...

8 Mart Kadınlar Günü’nde, Fenerbahçe için özel bir gün yaşandığını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bu bulunduğumuz alan diğer bütün heykellerimizin de toplanacağı, 4 heykelin bulunacağı boş olan bir yer olacak. O boş olan yere kimin geleceğini sizlerle paylaşmak istemiyorum. Erken tarihimizin önemli isimlerden biri olacak. Eda Erdem, sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil aynı zamanda liderliği ve karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuzdur. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem kulübümüzün ve milli takımımızın kaptanlığını başarıyla üstleniyor, kupalar kazanıyor ve rekor yapıyor. Eda’nın cesareti, özverisi ve duruşu Türk gençliğine ilham verici örnek oluşturuyor. Londra Olimpiyatları’ndan 12 sene sonra olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi’ni kazanırken, kaptanlığıyla unutulmaz izler bıraktı. Öyle bir kadın düşününce en zor günlerde sarı-lacivert çubuklu formanın zirvede olmasını sağladı. Karanlıkların sonunda daima aydınlığın geleceğini herkese gösterdi. Duruşuyla milyonlarca Fenerbahçelilerin sevgilisi oldu. Tüm ülkenin sevgisini, sorumluklarını omzunda taşıdı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bugün bu büyük ve liderin onuruna bir heykel açıyoruz. Fenerbahçe açısından da önemli günlerden biri. Dünyada çok az sporcuya nasip olacak bir kariyer, çok az sporcuya nasip olacak başarıyı kazandı. Bu heykel gelecek nesillere, küçük kız çocuklarına daima ilham kaynağı olacaktır. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı olarak, Türkiye Ligi’nde lideriz, Avrupa’da da yarı finaldeyiz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın arkasında yatan güç, Eda Erdem gibi öncü, vizyoner ve lider sporcularımızın inanmışlığı, çalışmalarıdır. Kupayı da sizlerden bekliyoruz. Sizlerle daha nice zaferlere imza atacağımızdan şüphem yok. Bugün Eda Erdem’in heykelini gururla açarken aynı zamanda tüm kadınların gücünü ve başarılarını yüceltiyoruz. Bu özel gün vesilesiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Eda Erdem ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

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ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Ali Koç son olarak şunları söyledi: da’yı, Atasına bağlı, milli değerlere saygılı, böylesine bir evlat yetiştiren ailesine, kariyerinde emeği olan hocalarına, Eda Erdem’in Fenerbahçe ile hem buluşmasını hem de Fenerbahçe’de yıllarca kalmasını sağlayan önceki başkanımız Aziz Yıldırım’a spor vizyonunu kulübümüze yerleştirmesinden dolayı, kulübümüz ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu. Bu hafta sonu da inşallah öyle olur. Biz sporcudan fazlası, bir liderlik aynası ve karakter örneği olan Edamıza bundan sonraki kariyerinde, Fenerbahçe’de devam etmesini ve herkese ilham kaynağı olarak devam etmesini diliyorum, başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı Ramazanlar diliyorum.

HEYKELTRAŞ PINAR ÖKTEM DOĞAN: BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR ESER

Heykeli yapan yüksek mimar ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan da, "Benim için çok duygulu ve heyecanlı bir an. Bu eser, Türk kadının gücünü kutlayan ve onları cesaretlendiren bir simgedir. Eda Erdem sadece bir sporcu değil, genç kızlarımıza cesaret ve kararlılık hayallerine gitmek için ilham kaynağı olacaktır. Bu heykel sadece sanat eseri olmanın ötesinde bir simge olacağı için yapacak işin büyüklüğü ve önemi duygularımı daha da derinleştirdi" dedi.