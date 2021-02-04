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Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA 3-1 Dinamo Moskova

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Eczacıbaşı VitrA 3-1 Dinamo Moskova
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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı

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