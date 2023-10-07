Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı: Türk voleybolunu tüm dünya öğrendi

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Eczacıbaşı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye’de kadın voleybolunun ne demek olduğunu artık tüm dünyanın bildiğini söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş‘ın yanı sıra sporcuların katıldığı organizasyonda dün yeni sezon öncesi basın mensupları bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Eczacıbaşı sözlerine Filenin Sultanları’nı tebrik ederek başlarken şunları söyledi:

BU YAPIYI DEVAM ETTİRECEĞİZ

“Bence saman ateşi gibi kaybolmayacak şekilde kadın voleybolu kendisini Türkiye’ye göstermeyi sürdürecek. Bugün Türkiye’de kadın voleybolunun ne demek olduğunu herkes biliyor. Bütün dünya, Türk voleybolunu gayet iyi öğrendi. Bizim görevimiz, bu yapıyı devam ettirmek. Devam ettirmek, başlamak kadar güç bir iş.”