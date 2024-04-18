Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i yendi! Final serisi 5. maça uzadı

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Vodafone Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk iddiasıyla çıktığı maçı Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile kazandı.
Final serisinde durum 2-2'ye geldi. Final serisinin şampiyonu belirleyecek son maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz)
Fenerbahçe: Cristina, Ede Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge), (Ada Hermen Korkmaz), (Meliha Diken), (Stysiak)
Setler: 25-21, 25-21, 25-21
Süre: 94 dakika (26, 25, 30)