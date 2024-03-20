Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Türkiye'de İtalyan finali...

Haberin Devamı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı final etabında veda etti.

Türkiye'de oynanavak final maçında Fenerbahçe Opet'i eleyen Vero Volley Milano ile Eczacıbaşı Dynavit'i eleyen Imoco Volley Conegliano karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak

Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf, De Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro

Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

Süre: 100 dakika (21,27,31,21)