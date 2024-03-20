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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Türkiye'de İtalyan finali...

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#CEV Şampiyonlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Sporanasayfa
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligine veda etti Türkiyede İtalyan finali...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 21:14

Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Imoco Volley Conegliano'ya evinde 3-1 mağlup oldu CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti. Türkiye'de oynanacak final maçında Vero Volley Milano ile Imoco Volley Conegliano karşı karşıya gelecek.

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı final etabında veda etti.

Türkiye'de oynanavak final maçında Fenerbahçe Opet'i eleyen Vero Volley Milano ile Eczacıbaşı Dynavit'i eleyen Imoco Volley Conegliano karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak
Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf, De Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro
Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25
Süre: 100 dakika (21,27,31,21)

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#CEV Şampiyonlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Sporanasayfa

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