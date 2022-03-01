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Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası'nda finale yükseldi!

#Eczacıbaşı Dynavit#CSM Volei Alba Blaj#CEV Kupası
Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupasında finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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CEV Kupası yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, CSM Volei Alba Blaj'ı ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, sahasında da rakibini 3-0’la geçerek finale kaldı.

Eczacıbaşı, finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci
CSM Volei Alba Blaj: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas
Setler: 25-15, 25-18, 25-19
Süre: 19’, 22’, 25 (66 dakika)

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#Eczacıbaşı Dynavit#CSM Volei Alba Blaj#CEV Kupası

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