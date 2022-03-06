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Eczacıbaşı Dynavit 3 - 0 Yeşilyurt (Maç özeti)

#Eczacıbaşı Dynavit#Misli.Com Sultanlar Ligi#Yeşilyurt
Eczacıbaşı Dynavit 3 - 0 Yeşilyurt (Maç özeti)

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Yeşilyurt’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.

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Ağırlıklı olarak genç oyuncularıyla sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, 25-19, 25-20 ve 25-22’lik skorlarla maç boyu kontrolü elinde tutarak üç puana uzandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla Gözde Yılmaz olurken, aldığı 13 sayıyla Merve Atlıer galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavitli oyuncular toplamda 6 servis, 5 blok sayısı elde etti.

Kendi evlerinde iyi bir galibiyete imza attıklarını söyleyen genç orta oyuncu Merve Atlıer, “Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yoğun bir maç programına sahibiz. Bugün çok iyi bir atmosfer ile sahaya çıktık. Yaptığımız antrenmanların karşılığını sahada alabilmemiz bizi mutlu ediyor. Güzel bir oyun sergileyen takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Merve, Gözde, Saliha, Selin, Zeynep (L), Fatma, Dilay.
Yeşilyurt: Eda Nazlı, Strumilo, Bilge, Elisa Tuana, Ezgi Derin, Veltman, Duru (L), Nilsu.
Setler: 3-0 (25-19, 25-20, 25-22)
Süre: 80 dakika (26,25,29)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eczacıbaşı Dynavit#Misli.Com Sultanlar Ligi#Yeşilyurt

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