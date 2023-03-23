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Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

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#Eczacıbaşı#CEV#Voleybol
Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Liginde yarı finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 21:56

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Developres'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Stanislava Simic, Ilaria Vagni

Eczacıbaşı DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kisal, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha, Beyza

DEVELOPRES RZESZOW: Obiadza, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevidz, Szczygdz (L), Rapacz, Szlagowska, Bidzczycka

SETLER: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8

SÜRE: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)

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#Eczacıbaşı#CEV#Voleybol

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