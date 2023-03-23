Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Developres'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Stanislava Simic, Ilaria Vagni
Eczacıbaşı DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kisal, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha, Beyza
DEVELOPRES RZESZOW: Obiadza, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevidz, Szczygdz (L), Rapacz, Szlagowska, Bidzczycka
SETLER: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8
SÜRE: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)