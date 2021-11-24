Eczacıbaşı 3 - 0 Zeleznicar Lajkovac (CEV Kupası)

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendi.

İlk mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi.

Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep

ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic

SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)