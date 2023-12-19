ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR, kaç yaşında, nereli? İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatı Trabzonspor maçı ile gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor'da Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Daha önce Bakırköyspor'da da yöneticilik yapan Sarıalioğlu dışardan ortaokul, lise eğitimini tamamladı. İşte, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Faik Sarıalioğlu 1960’ta Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963’te ailesiyle birlikte Karabük’e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul’a yerleşti.

Babasının nakliye ve inşaat sektörünü büyüten Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailenin ikinci çocuğudur. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Sarıalioğlu, daha sonra dışardan ortaokul, lise eğitimini tamamladı.

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Bakırköyspor’da iki üç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya başladı.