EA, Take-Two’ya geri adım attırdı

Take-Two Interactive Software, İngiliz yarış oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Codemasters'ı yaklaşık 994 milyon ABD Doları değerinde özsermaye değeriyle satın alma teklifini geri çektiğini duyurdu. Kasım 2020’de Codemastars’ın yönetim kuruluyla bir anlaşmaya varan şirketin bu kararının arkasında EA’in verdiği teklif olduğu düşünülüyor.

Take-Two Interactive Software’in 994 milyon dolarlık teklifine karşılık Aralık ayında 1.2 milyar dolarlık bir teklifte bulunan EA, Take-Two’ya geri adım attırmış gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Take-Two, şirketin uzun vadeli büyümesini iyileştirmek ve hissedarlarına olumlu gelişmeler sunmak için seçici olarak organik ve inorganik fırsatları takip etmeye devam edeceğini duyurdu.