EA, Codemasters’ı bünyesine kattı

Electronic Arts (EA), İngiltere merkezli yarış oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Codemasters'ın yönetim kurulu ile şirketi satın alma hususunda anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma ile EA, daha önce Codemasters ile ön satın alma koşulları konusunda bir anlaşmaya varmış olan ve halihazırda Nasdaq'da işlem gören rakibi Take-Two Interactive Software'i mağlup etti denebilir. Stüdyonun EA’in bünyesine katılması işleminin ise 2021’in birinci çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Take-Two’nun Codemasters’ı almak için hamlede bulunmasıyla stüdyonun borsa değeri 980 milyon ABD dolarına yükselmişti. Codemasters’ın EA ile anlaşmasının duyurulmasının ardından ise stüdyonun değeri 1.2 milyar dolara yükseldi.

Codemasters, lisanslı F1 oyun serisi, sürücü yolculuğu odaklı simülatör Project Cars 3 ve kısa süre önce çıkan hikaye odaklı arazi yarış oyunu DIRT 5 dahil olmak üzere geliştirdiği yarış oyunlarıyla tanınıyor. Stüdyonun EA’in bünyesine katılmasıyla birlikte bu oyunlar şirketin yarış oyunları portföyüne katılmış olacak.

EA, satın alımla birlikte kâr beklentisi içinde ve şirketin satın alımdan finansal olarak fayda sağlamayı bekliyor.